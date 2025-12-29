پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از آغاز مجدد پروازهای بینالمللی این فرودگاه به سه مقصد خارجی از نیمه دوم دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، اعلام کرد که پروازهای بینالمللی فرودگاه چابهار پس از وقفهای چندماهه، از نیمه دوم دی امسال از سر گرفته خواهد شد.
به گفته وی، این پروازها قرار است به سه مقصد مسقط (عمان)، کراچی (پاکستان) و شارجه (امارات متحده عربی) انجام شود تا ارتباط هوایی منطقه آزاد چابهار با مراکز مهم تجاری و اقتصادی منطقه تقویت گردد.
مقدم افزود: ازسرگیری پروازهای خارجی گام مهمی در جهت افزایش تعاملات بازرگانی، گردشگری و سرمایهگذاری بینالمللی در چابهار است و این اقدام در راستای سیاستهای کلان دولت برای ارتقای جایگاه بندر چابهار بهعنوان یکی از محورهای توسعه شرق کشور انجام میشود.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی چابهار در مسیر تجارت بینالمللی اظهار کرد: فراهمسازی زیرساختهای حملونقل هوایی در کنار توسعه بندری و لجستیکی، نقش مهمی در تسهیل مبادلات و جذب گردشگران خارجی خواهد داشت.