کارشناس مسوول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: صبح امروز /دوشنبه/ دمای هوا در زنجان به منفی ۵ درجه رسید و زنجان به عنوان سومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان اعلام کرد: امروز (دوشنبه) آسمان استان صاف بوده، اما از بعدازظهر با وزش باد شدید و از عصر با بارش برف همراه خواهد بود که فعالیت این سامانه تا بامداد فردا ادامه دارد بر این اساس هشدار نارنجی هواشناسی صادر شده است.

سلطانی افزود: از امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه شاهد تداوم افت دما و وقوع یخبندان در سطح استان خواهیم بود.

وی گفت: دمای هوای شهر زنجان صبح امروز دوشنبه به منفی ۵ درجه سانتی‌گراد رسید و این شهر را به عنوان سومین مرکز استان سرد کشور ثبت کرد.

سلطانی گفت:دمای فعلی زنجان ۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده که نسبت به روز گذشته ۵ درجه کاهش داشته است.

وی مخاطرات این سامانه را شامل لغزندگی معابر، اختلال در تردد، کاهش دید به سبب مه و کولاک، یخبندان سطح جاده‌ها (به ویژه محور‌های کوهستانی) عنوان کرد. همچنین احتمال آسیب به تأسیسات کم استحکام شهری و روستایی در اثر وزش باد و افزایش مصرف حامل‌های انرژی نیز وجود دارد.

سلطانی گفت:طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه هواشناسی لولک‌آباد با منفی ۹ درجه به عنوان سردترین و گیلوان طارم با دمای ۲۰ درجه بالای صفر به عنوان گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شدند.