حذف پیچوخمهای اداری در ارزشیابی آثار هنری هنرمندان شهرستانها
دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور در بافق: ارتباط مستقیم هنرمندان شهرستانها با دبیرخانه ارزشیابی، زمینه ارسال آسانتر و سریعتر آثار را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
ابوالفضل صادقینژاد در نشست با جمعی از هنرمندان شهرستان بافق در سالن همایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور خود در پنجمین استان کشور اظهار کرد: تلاش ما بر این است که علاوه بر مراکز استانها، با حضور در شهرستانها بهصورت مستقیم با هنرمندان ارتباط برقرار کنیم.
وی افزود: هدف از این رویکرد، تبیین موضوعات مرتبط با ارزشیابی، تشریح آییننامهها و حذف پیچوخمهای اداری برای هنرمندان شهرستانهاست تا ارتباط آنها با دبیرخانه ارزشیابی سادهتر شود.
دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور گفت: در این فرآیند، هنرمندان میتوانند بدون درگیری با بروکراسیهای اداری، آثار هنری و ارزشی خود را برای بررسی و ارزیابی ارسال کنند.
صادقینژاد بیان کرد: آثار ارسالی توسط کارشناسان نخبه و خبره کشور و متناسب با هر حوزه هنری مورد ارزیابی تخصصی قرار میگیرد.
دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با اشاره به جایگاه کیفیت آثار در فرآیند داوری گفت: ممکن است برخی هنرمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی باشند، اما به دلیل خلق آثار فاخر و ارزشمند، شایستگی دریافت درجه یک هنری را داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای هنری استان یزد بیان کرد: در شهرستانهای این استان هنرمندان برجسته و شاخصی حضور دارند که بسیاری از آنها در سطح ملی شناختهشدهاند و امکان کسب درجات بالای ارزشیابی را دارند.
نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این تعهد وجود دارد که پروندههای ارسالی از سوی هنرمندان شهرستانها حداکثر ظرف مدت سه ماه بررسی شده و نتیجه نهایی به آنها اعلام شود.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۷۰۰ پرونده هنری با همراهی کارشناسان نخبه و نمایندگان دستگاههای اجرایی بررسی شده که حدود ۱۵ درصد از آنها موفق به کسب درجه یک شدهاند.
گفتنی است معیار اصلی در اعطای درجات هنری، استمرار فعالیت حرفهای و تولید آثار هنری است و صرف داشتن سابقه، بدون خلق آثار مستمر و فاخر، نمیتواند مبنای اعطای درجه هنری قرار گیرد.