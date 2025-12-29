امکان استفاده تاکسیهای برقی پایتخت از ایستگاههای شارژ اتوبوسرانی فراهم شد
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از فراهم شدن امکان استفاده تاکسیهای برقی از ایستگاههای شارژ متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علی رحیمی گفت: با توجه به افزایش تعداد تاکسیهای برقی در تهران و نیاز به تأمین زیرساختهای مناسب شارژ، مقرر شد تاکسیهای برقی بتوانند از ایستگاههای شارژ متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران استفاده کنند که این اقدام نقش مؤثری در حمایت از رانندگان تاکسیهای برقی و توسعه حملونقل پاک در پایتخت خواهد داشت.
وی افزود: بر همین اساس، ایستگاه شارژ «بعثت» از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ و ایستگاه شارژ «هنگام» از ساعت ۷ تا ۱۷ آماده ارائه خدمات به تاکسیهای برقی هستند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به برنامههای در دست اجرا گفت: پیگیریهای لازم برای امکان بهرهمندی تاکسیرانان از ایستگاه شارژ «قورخانه» نیز در حال انجام است و این ایستگاه بهزودی برای استفاده تاکسیهای برقی قابل بهرهبرداری خواهد بود.
رحیمی ادامه داد: همکاری مشترک میان سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلایندگی هوا، افزایش بهرهوری ناوگان حملونقل عمومی و تسریع توسعه استفاده از خودروهای برقی در شهر تهران ایفا کند.