فرمانده انتظامی شهرستان چرام از رد رشوه سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریالی توسط ماموران پاسگاه انتظامی سادات امامزاده علی(ع) در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ حجت الله خلیلی در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی سادات امزاده علی(ع) در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی کاپرا مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو یک دستگاه گنج یاب کشف شد، افزود: متهم برای چشم پوشی ماموران از جرم و رهایی خود اقدام به پرداخت ۳۵۵ میلیون ریالی به عنوان رشوه به ماموران می کند.