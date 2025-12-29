به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سعید محمدخانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فریدونشهر گفت: گردنه کلوسه هم که راه ارتباطی روستا‌های وستگان، دورک، کلوسه، کاهگانک، وزوه، کاهگان علیا و سفلی است با بیش از۵۰ سانتی متر برف و کولاک مسدود شده است.

رییس اداره هواشناسی فریدونشهر نیز بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته را بیش از سی و چهارونیم میلیمتراعلام کرد و گفت: در این مدت ۳۱ سانتی متر برف در فریدونشهر باریده است که مجموع ارتفاع برف سامانه اخیر بیش از ۶۷ سانتی متر است.

حسین خلجی افزود: بارش‌های سال زراعی جاری ۱۴۱ و ۹ دهم میلیمتر است که در مقایسه با مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش و نسبت به بلند مدت ۲۳ درصد کاهش داشته است.