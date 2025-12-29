به منظور تحول در مدیریت منابع آب و خاک و ارتقای بهره‌وری کشاورزی لرستان، طرح ۲۴۰ هکتاری آبیاری تحت فشار «خُرسدر» در شهرستان خرم‌آباد با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست و زمینه‌ساز تجهیز ۱۵۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز ایوشان به سامانه‌های نوین آبیاری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از روند اجرای طرح آبیاری تحت فشار «خُرسدر» در شهرستان خرم‌آباد بازدید کرد.

رسول اسکینی گفت:این طرح که به‌عنوان یکی از طرح های کلان منطقه‌ای شناخته می‌شود، تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته و تکمیل آن حلقه اتصال حیاتی برای تجهیز نهایی ۱۵۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز منطقه ایوشان به سامانه‌های نوین آبیاری خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت این طرح به‌عنوان پایلوت و شریان اصلی در سامانه بزرگ‌مقیاس آبیاری تحت فشار ایوشان، خاطرنشان کرد: تکمیل طرح ۲۴۰ هکتاری خُرسدر، پیش‌نیاز عملیاتی و هیدرولیکی لازم برای بهره‌برداری کامل از طرح جامع تجهیز ۱۵۰۰ هکتار اراضی منطقه استراتژیک ایوشان را فراهم خواهد ساخت.