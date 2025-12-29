با همکاری مجموعه خانه کتاب ایلام و کتابخانه‌های عمومی استان، کتاب «غزلیات» اثر موسی امامی، شاعر جوان ایلامی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کتاب «غزلیات» سروده موسی امامی، شاعر جوان ایلامی، شامل: مجموعه‌ای از ۴۴ غزل است که در ۱۰۰ صفحه و به زبان محلی و کردی سروده و منتشر شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ایلام در این آیین؛ از فرهنگ‌دوستان و اهالی قلمی که در مسیر تقویت و شکوفایی هویت ملی و محلی تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

کتاب «غزلیات» موسی امامی با قیمت ۱۵۰ هزار تومان در کتابخانه‌های عمومی استان و خانه کتاب ایلام در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.