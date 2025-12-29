پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت: در۲۴ ساعت گذشته، با همکاری عوامل راهداری، به ۱۰۱ نفر از مسافران در راهمانده اسکان اضطراری داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، با تأکید بر اینکه با قطع بارشها شاهد تردد روان در محورهای استان هستیم، اظهار کرد: در حال حاضر نیروهای راهداری با آمادگی کامل در جادههای شریانی و غیرشریانی استان برای امدادرسانی و برفروبی مسیرها حضور دارند.
شکری با اشاره به حجم عملیات انجامشده در این مدت تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۷ راهدار استان با استفاده از ۲۱۹ دستگاه ماشینآلات و ۳ هزار و ۱۶۵ تن شن و ماسه، عملیات برفروبی ۵ هزار و ۴۴۳ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان را انجام دادند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین از بازگشایی راه ۵۳۸ روستا طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، یکهزار و ۵۵ محور روستایی به طول یکهزار و ۹۷۸ کیلومتر برفروبی شده و تردد در این محورها برقرار است.
وی بااشاره به امداد رسانی به ۳۳۵ دستگاه خودرو گ فتار در بر ف در این مدت زمان افزود: در ارزیابی بیسیم شهرستانها نیز ارتباط بیسیم بین مرکز و شهرستانها بدون مشکل برقرار است.
شکری با اشاره به وجود یخبندان بدلیل بردوت هوا در محورها، رانندگان پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی، بهویژه زنجیرچرخ، را همراه داشته باشند، افزود: راهداران استان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند تا در زمان بارشها هیچگونه انسدادی در راههای مواصلاتی استان ایجاد نشود.