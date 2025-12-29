پخش زنده
مدیر HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری نخستین همایش کاربرد هوش مصنوعی در HSE و پدافند غیرعامل به همت سازمان آب و برق خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، غلامحسین عشرتی، در نخستین همایش کاربرد هوش مصنوعی در HSE و پدافند غیر عامل با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین گفت: مأموریتهای HSE و پدافند غیرعامل شامل پیشگیری از حوادث، کاهش ریسک و حفاظت از سرمایه انسانی و محیطزیست است و هوش مصنوعی میتواند این مأموریتها را از رویکردی واکنشی به ایمنی پیشدستانه ارتقا دهد.
وی افزود: با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین، امکان تحلیل دادههای حاصل از سنسورها، دوربینها و گزارشهای ایمنی فراهم شده و میتوان خطرات بالقوه، الگوهای تکرارشونده حوادث و خرابی تجهیزات را پیش از وقوع شناسایی و اصلاح کرد.
عشرتی با تشریح سه مأموریت اصلی تعریفشده برای هوش مصنوعی در حوزه HSE و پدافند غیرعامل تصریح کرد: هوشمندسازی سامانههای نظارتی و تبدیل دوربینهای مداربسته به ابزارهای تحلیلگر، بهرهبرداری از دادهها و گزارشهای بایگانیشده برای پیشبینی و پیشگیری از حوادث، و تقویت پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات نوین بهویژه تهدیدات سایبری، از مهمترین برنامههای اجرایی سازمان در این حوزه است.
مدیر HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان آب و برق خوزستان تأکید کرد: این برنامهها رویکردی عملیاتی دارند و هدف آن ارتقای ایمنی، افزایش تابآوری زیرساختها و هوشمندسازی فرآیندهای تصمیمگیری در شرایط بحرانی است.
وی با قدردانی از حمایت مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، معاونت برنامهریزی، مدیران، رؤسای گروه و کارشناسان حوزه HSE و پدافند غیرعامل، نقش این حمایتها را در پیشبرد برنامههای تحولآفرین و حرکت سازمان بهسوی بهرهگیری مؤثر از هوش مصنوعی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران حائز اهمیت دانست.