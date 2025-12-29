طنین بندگی در مساجد همزمان با ایام اعتکاف
در ایام ماه رجب، مومنان با راز و نیاز و عبادت، فاصلهها را تا معبود کمتر میکنند و از هر فرصتی برای قرب الهی استفاده میکنندیکی از این فرصتهای معنوی، اعتکاف است.
امسال هم همچون سالهای گذشته از اذان صبح شنبه ۱۳ رجب همزمان با سالروز ولادت امام علی علیه السلام تا اذان مغرب دوشنبه ۱۵ رجب مساجد منتخب خراسان شمالی میزبان روزه داران اعتکاف کننده خواهد بود..
در آستانه ایام میانی ماه رجب برخی بندگان خاص خدا در حال آماده سازی برپایی یه اقامت شبانه روزی در محلی به دور از خانه و محل کار هستند.
معاون اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: تعداد مساجد اعتکاف ۱۵ درصد و شمار معتکفان بر اساس پیشبینی ۲۵ درصد بیشتر از پارسال است.