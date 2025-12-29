پخش زنده
به علت وقوع سیلاب، محورهای ایذه-شهرکرد و مسجدسلیمان به هفتکل مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون عملیات پلیس راه خوزستان گفت: به علت ریزش کوه در محور ایذه به شهرکرد در محدوده گردنههای سراک تردد کامیون، انواع تریلی، اتوبوس و مینی بوس ممنوع میباشد.
سرهنگ میرزاوند با اشاره به اینکه توصیه میشود خودروهای سواری نیز از این محور تردد ننمایند، افزود: تمامی رانندگان میتوانند جهت تردد از مسیر جایگزین محور اندیمشک-خرم آباد-اصفهان استفاده کنند.
وی ادامه داد: همچنین به علت ریزش پل سی مایلی در محور مسجدسلیمان به هفتکل، رانندگان میتوانند از محور مسجدسلیمان-اهواز --هفتکل به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.