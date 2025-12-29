به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بخشدار چاروسا با اشاره به حوادث ناشی از بارندگی اخیر در این بخش گفت: بر اثر این بارش‌ها اخیر جاده ۲۰ روستا در این بخش قطع شد.

صفا حبیبی افزود: با تلاش کارکنان اداره راهداری و حمل نقل جاده ایی استان جاده ارتباطی قلعه رئیسی به دهدشت بازگشایی شده، اما مسیر‌های روستایی این بخش همچنان قطع است.

حبیبی از قطع خطوط ارتباطی مخابرات و تلفن همراه در بخش چاروسا خبر داد و گفت: به دلیل شدت بارندگی خطوط ارتباطی بخش چاروسا و دیشموک از حوزه سادات مشهدی قطع شد که با کمک مخابرات شهرستان ارتباط صبح امروز برقرار شد.

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد راه‌های روستایی بخش چاروسا قطع است افزود: برق بسیاری از روستا‌های این بخش مکرر قطع وصل می‌شود که باعث گله مندی مردم این بخش شده است.