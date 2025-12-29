به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، محمد سبزه زاری بیان کرد: فعالیت سامانه بارشی در اغلب مناطق استان بویژه نیمه شمالی و شرقی، سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای (بویژه بعد از ظهر فردا)، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد خواهد شد.

وی افزود : بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا در مناطق مرتفع شمالی، شمالشرقی، شرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است که سبب آبگرفتگی معابر شهری و طغیان رودخانه‌های فصلی خواهد شد.

سبزه زاری گفت: همچنین در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جاده‌های مواصلاتی استان وجود دارد. از فردا تا روز پنجشنبه (بویژه روز چهارشنبه)، کاهش شدید دما (۵ تا ۸ درجه) در کل استان و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد شد. شمال خلیج فارس نیز از اواسط وقت سه شنبه تا اواسط وقت چهارشنبه مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه و آبادان با دمای ۲۲.۲ درجه و مسجد سلیمان با دمای ۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۱.۹ درجه و کمینه دمای ۱۰.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.