به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علی همتی فرماندار گرمسار با بیان اینکه مدیریت پسماند در حوزه هوا و خاک پاک نقش آفرین است گفت : برای تخلیه نخاله های ساختمانی گرمسار و ایوانکی و شهرک های صنعتی ، مکانی تدارک دیده شده است

وی تکمیل سایت پسماند غرب استان سمنان با همکاری شهرداری های آرادان ،گرمسار و ایوانکی را یکی از طرح های مدیریت پسماند برشمرد و افزود: شهرداری های غرب استان سمنان باید برای این موضوع به سرعت اجرا این پروژه را با تخصیص زمین لازم و به دور از محیط شهری آغاز کنند .