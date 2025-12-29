به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پژوهشگر و مدرس این دوره، با نگرشی نو از منظر علوم مختلف ِعصب شناسی، زیست شناسی، ژنتیک، الهیات و فلسفه‌ی ذهن، عوامل ایجاد تنش‌ها را بررسی کرد.

احمدرضا قبادی گفت: زوج‌ها باید نسبت به یکدیگر شناخت و تناسب‌های اخلاقی و اعتقادی داشته باشند و هر چه آداب و رسوم غربی و فضای مجازی در زندگی‌ها رسوخ می‌کند، از اخلاق نیزدورتر می‌شویم.