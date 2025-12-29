حسین‌رضا سلطانی، مدیرعامل شرکت فناور در سازه‌های خلاق، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: فناوران با کاربرد بومی‌شده هوش مصنوعی وارد حوزه سازه‌های بازی شده‌اند؛ مسیری که از ایده‌پردازی اولیه تا شبیه‌سازی و تدوین نقشه‌های اجرایی را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در این رویکرد، فرآیند طراحی و تولید سازه‌های بازی بر اساس داده‌ها، استاندارد‌ها و نیاز‌های داخل کشور انجام می‌شود و هوش مصنوعی به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌یار، به بهینه‌سازی طرح‌ها، افزایش ایمنی و کاهش زمان تولید کمک می‌کند.

سلطانی با اشاره به نقش پرامپت‌نویسی متناسب با شرایط بومی تصریح کرد: استفاده هدفمند از هوش مصنوعی، امکان طراحی سازه‌های خلاقانه و متناسب با اقلیم، فرهنگ و الزامات فنی کشور را فراهم کرده و زمینه‌ساز تحول در صنعت سازه‌های بازی شده است.