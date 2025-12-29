سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: آتش‌نشانی اهواز یک تیم امداد و نجات به همراه تجهیزات عملیاتی برای امدادرسانی به مردم درگیر سیلاب و آبگرفتگی ناشی از بارندگی اخیر در ایذه اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مریم شهریاری بیان کرد: به دنبال بارش‌های سنگین و وقوع سیلاب در شهرستان ایذه، تیمی از آتش‌نشانی اهواز با ۶ نیروی آموزش‌دیده و تجهیزات تخصصی عملیاتی برای امدادرسانی، مدیریت شرایط اضطراری و حفاظت از جان و مال شهروندان به شهرستان ایذه اعزام شد.

وی گفت: این گروه عملیاتی به همراه چهار دستگاه خودروی عملیاتی شامل۲ دستگاه تانکر آبرسان، یک خودروی پیشرو و یک خودروی اطفای حریق با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرستان ایذه به مناطق آسیب‌دیده این شهرستان اعزام شدند.

شهریاری ادامه داد: نیرو‌های آتش نشان در این عملیات امداد و نجات، اقدامات لازم برای کاهش خطرات ناشی از سیلاب و محافظت از تاسیسات شهری را برعهده دارند.