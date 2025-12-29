پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: با شروع بارش برف و کولاک در استان، نجاتگران جمعیت هلال احمر در تمامی محورهای مواصلاتی به سرنشینان خودروهای عبوری امدادرسانی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: طی ۱۰ ساعت گذشته نیروهای عملیاتی هلال احمر استان به ۵۹ نفر از سرنشینان خودروهای گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردندو به ۱۴۸ نفر در راهمانده اسکان اضطراری دادند.
هاشمی افزود:با شروع بارش برف و کولاک در استان، نجاتگران جمعیت هلال احمر در تمامی محورهای مواصلاتی به سرنشینان خودروهای عبوری امدادرسانی می کنند.
وی گفت: به ۵۹ نفر از سرنشینان ۲۰ خودرو گرفتار در برف و کولاک توسط نجاتگران هلال احمر امدارسانی شد.
هاشمی با بیان اینکه به ۱۴۸ نفر در راهمانده در حسینیه اعظم زنجان اسکان اضطراری داده شد و ۳۰۰ تخته پتو تاکنون توزیع شده است، افزود: ۹ تیم عملیاتی اعم از نجاتگران هلالاحمر با به کارگیری ۷ دستگاه خودروی عملیاتی اقدام به امدادرسانی به مسافرین گرفتار در برف و کولاک کردند.