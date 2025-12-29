ستاد استانی مولدسازی دارایی‌های مازاد یزد، ۹ ملک دولتی را به عنوان املاک مازاد جدید شناسایی و برای اخذ مجوز فروش به ستاد ملی مولدسازی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، اعضای ستاد استانی مولد سازی پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون این املاک که متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزی و اداره کل ورزش و جوانان می‌باشد، آنها را به عنوان املاک مازاد تصویب کردند.

در این نشست همچنین نحوه فروش پنج ملک مازاد استان که پیش‌ترمجوز فروش آنها از ستاد ملی مولدسازی دریافت شده بود مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد. این املاک با رعایت فرآیند‌های قانونی و از طریق مذاکره به فروش برسند و منابع حاصل از آن به استان بازگردد.

این املاک به ارزش ۲۴ میلیارد تومان متعلق به سازمان‌های بهزیستی و دامپزشکی می‌باشد.

بر اساس مصوبه ستاد ملی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، تمامی درآمد‌های حاصل از فروش املاک مازاد پس از واریز به خزانه کل کشور، برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان اختصاص خواهد یافت.

مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت یکی از سیاست‌های محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و استان یزد در این خصوص اقدامات موثری را انجام داده است.