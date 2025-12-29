رییس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹دی در رشت گفت: شما گیلانی‌ها با درک درست و به موقع از عمق فتنه ۸۸ یک روز زودتر و جلوتر از دیگران به میدان آمدید و مقدمه و پیشران حرکت یک اقدام ملی و سراسری شدید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رییس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹دی در اجتماع ۸ دی که به مناسبت بزرگداشت حماسه ۸ دی و یوم الله نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رشت برگزار شد گفت : شما گیلانی ها با درک درست و به موقع از عمق فتنه ۸۸ یک روز زودتر و جلوتر از دیگران به میدان آمدید .

علی محمد نائینی افزود : این پیشتازی و پیشگامی در زمان خودش ارزش مضاعف دارد، مقدمه و پیشران حرکت یک اقدام ملی و سراسری شدید ،به یک نیاز بسیار اساسی کشور در زمان خودش پاسخ دادید .

