تعدادی تجهیزات پزشکی و توانبخشی به بانک امانات جمعیت هلال احمر شهرستان خنج اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خنج گفت: در راستای حمایت از بیماران نیازمند، خیرین شهرستان خنج با پیگیریهای رئیس شورای شهر خنج ، ۳۸ دستگاه شامل ویلچر، تخت بیمار، کپسول اکسیژن، تشک مواج، پالساکسیمتر، فشارسنج، واکر و دستگاه فشارخون جمعا به ارزش یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال به این جمعیت اهدا کردند.
امید شمسی بیان کرد: هدف از راهاندازی بانک امانات تجهیزات پزشکی، کمک به بیماران و افراد نیازمند تجهیزات درمانی است و همراهی و همدلی مردم نیکاندیش، نقشی مهم در ارتقای خدمترسانی و کاهش نیاز بیماران دارد.