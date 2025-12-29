فرمانده انتظامی دماوند از اجرای طرح ۷۲ ساعته برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه خبر داد و گفت که در این طرح، ۱۶ خودرو و ۲۳ موتورسیکلت توقیف شدند تا نظم و ایمنی ترافیکی در شهرستان ارتقا یابد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مرتضی ملکی در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح برخورد با رانندگان وسایل نقلیه فاقد گواهینامه به مدت ۷۲ ساعت در سطح شهرستان دماوند به اجرا درآمد که در نتیجه آن تعداد ۱۶ دستگاه خودرو سواری و ۲۳ دستگاه موتورسیکلت توسط عوامل پلیس راهور توقیف شد.

وی افزود: این طرح با هدف ارتقای نظم و ایمنی ترافیکی و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی اجرا شده و در برخی محورها و نقاط شهرستان با جدیت بیشتری دنبال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با بیان اینکه رانندگی بدون گواهینامه تهدیدی جدی برای جان شهروندان است، تصریح کرد: پلیس با هرگونه بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی برخورد قاطع و قانونی می کند و اجرای این‌گونه طرح‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ ملکی در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در تأمین امنیت و آرامش ترافیکی همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

شهرستان دماوند در شرق پایتخت قرار دارد.