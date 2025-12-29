رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان از اجرای آزمایشی طرح سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از ۱۴ دی ماه امسال خبرداد و گفت: شوشتر به عنوان ستاد آزمایش سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ خوزستان انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهرداد نیکو با اشاره به آغاز دوره‌های آموزشی آزمایش سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در شهرستان شوشتر، جزئیاتی از اجرای این طرح را تشریح و اظهار کرد: سرشماری ۱۴۰۵ با رویکردی جدید اجرا می‌شود.

وی افزود: در شهرستان شوشتر به‌عنوان یکی از شهرستان‌هایی که جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی همراه با اطلاعات ثبتی‌مبنا انجام می‌شود، اجرای آزمایشی سرشماری را آغاز می‌کنیم.

نیکو ادامه داد: خوشبختانه استان خوزستان یکی از استان‌های پایلوت این طرح است و شهرستان شوشتر به‌عنوان ستاد آزمایش سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ انتخاب شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به اهمیت سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن بیان کرد: این سرشماری‌ها از مهم‌ترین اقدامات مرکز آمار ایران است که هر ۱۰ سال یک‌بار با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکنی انجام می‌شود.

وی با مقایسه روش‌های گذشته و جدید سرشماری گفت: در سرشماری سال ۱۳۹۵ اطلاعات به‌صورت کامل از طریق حضور میدانی آمارگیران و مراجعه به منازل جمع‌آوری شد، اما در سرشماری ۱۴۰۵ شاهد تغییر رویکرد خواهیم بود و تولید اطلاعات بر مبنای ترکیبی از داده‌های میدانی و ثبتی‌مبنا انجام می‌شود.

نیکو ادامه داد: در روش ثبتی‌مبنا، سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت احوال، اداره پست و سامانه‌های در اختیار دانشگاه‌ها به یکدیگر متصل شده و با معماری داده‌ای مناسب، بخش قابل توجهی از نیاز‌های آماری سرشماری نفوس و مسکن را تامین می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر مقدمات اجرای سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در دست انجام است و این مرحله آزمایشی نقش مهمی در افزایش دقت، کیفیت و کارآمدی سرشماری نهایی خواهد داشت.