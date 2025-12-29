کارشناس هواشناسی گفت: فردا و پس فردا دمای هوای استان قم به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: فردا و پس فردا دمای هوا کاهش محسوسی می‌یابد به طوری که در روز چهارشنبه همه مناطق استان، دمای زیر صفر درجه را تجربه خواهند کرد.

مرتضی صبوری افزود: پیش بینی می‌کنیم در صبح روز چهارشنبه شاهد یخبندان باشیم به طوری که دمای هوای شهر دستجرد به منفی ۷ درجه و کهک به منفی ۴ درجه سانتیگراد برسد.

وی گفت: امروز و فردا شاهد وزش باد نسبتا شدید و شدید نیز خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی افزود: پیش بینی می‌کنیم فردا با افزایش موقت ابر، در ساعاتی بارش پراکنده و در ارتفاعات شاهد بارش برف باشیم.

