

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی شکایت مدیرعامل باشگاه ستارگان شمیران از مهسا احدی مربی این باشگاه را بررسی و رای خود را به قرار زیر اعلام کرد:

رای کمیته انضباطی

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با حضور اعضاء در تاریخ ۲۴ آذر به منظور رسیدگی به شکایت حسین زارعی مدیرعامل باشگاه ستارگان شمیران تشکیل شد. با دعوت قبلی حسین زارعی (مدیرعامل باشگاه ستارگان شمیران) و خانم مهسا احدی (مربی باشگاه ستارگان شمیران و نماینده باشگاه پیروزان احدی) در جلسه حاضر گردیدند؛ بنابراین با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و نظر به استعلامات به عمل آمده از آنجائی که خانم احدی با یک نام و یک تیم دیگری در مسابقات شرکت کرده و تائیدیه هیأت والیبال استان تهران را هم جهت معرفی به فدراسیون والیبال نیز داشته و همچنین بازیکنانی که آقای زارعی ادعا کرده تحت قرارداد وی بودند، تحت قرارداد رسمی وی به عنوان قرارداد فدراسیونی نبودند به عنوان قرارداد داخلی بوده که قرارداد‌های داخلی معتبر نبوده و بازیکنانی که ایشان ادعا کردند بازیکنان وی بودند با قرارداد رسمی بازیکن وی نبودند، لذا حکم بر ذی حقی مهسا احدی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره دراین خصوص پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل استیناف است.