روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش از ممنوعیت تردد شناورها از بنادر کیش، چارک و آفتاب، فردا ۹ دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، براساس اعلام روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش و با توجه به پیشبینی وضعیت نامساعد جویف وزش بادهای غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیتهای تردد شناورها برای فرداسهشنبه ۹ دی اعلام شد.
به دلیل متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران از انجام هرگونه فعالیت دریایی خودداری و توصیههای ایمنی را برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی رعایت کنند.
مسافران و گردشگران برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد مسیرهای مجاز دریایی عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.
برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شمارههای گویای ۴۵۷۷ غرب هرمزگان و ۴۴۸۸ کیش با پیش شماره ۰۷۶ امکانپذیر است.