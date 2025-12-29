پخش زنده
شش پارکینگ عمومی به ظرفیت پارکینگهای شیراز افزوده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرخ زاده معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در مراسم تجلیل از فعالان حمل و نقل عمومی شهری گفت: روزانه بیش از ششصد هزار مسافر از طریق ناوگانهای حمل و نقل عمومی تاکسی، اتوبوس و مترو در شهر شیراز جابه جا میشوند.
فرخ زاده افزود: با هدف کاهش ترافیک شهری، شش پارکینگ عمومی به ظرفیت پارکینگهای شیراز به زودی افزوده میشود که پارکینگ احمدی با ظرفیت بیش از ۳۵۰۰ واحد از مهمترین آن هاست.
وی ایجاد میدانهای چندمنظوره برای اتوبوس و قطار، و نیز احداث توقفگاههای ورودی شهر، مانند محور ۱۱۳ هکتاری شمالغرب، را از برنامههای دیگر این حوزه برشمرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در این مراسم به رانندگان تاکسی هم نوید داد که به زودی سوخت گاز مصرفی این خودروها رایگان خواهد شد.
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز هم در این آیین با بیان اینکه حملونقل موضوعی است که با تار و پود زندگی مردم گره خورده است، اظهار داشت: امروزه یکی از اصلیترین معیارهای شهرهای پیشرفته و توسعهیافته، داشتن شبکههای حملونقل کارآمد است.
اسدی با بیان اینکه میتوان به مردم ثابت کرد در حوزه زیرساختهای مترو انقلابی در شیراز بهوجود آمده است، گفت: ما چیزی فراتر از رشد و جهش داریم که انقلاب است و هماکنون خطوط چهارگانه متروی شیراز بهطور همزمان و بدون توقف در حال احداث است.
وی ادامه داد: این طرح ها در مجموع نزدیک به ۴۰ کیلومتر طول و ۲۰ ایستگاه دارند و نتایج آن در سالهای آینده مشخص خواهد شد.
شهردار شیراز افق نهایی شیراز را داشتن ۶ خط مترو به طول ۹۳ کیلومتر دانست
در هفته حمل و نقل چند طرح عمرانی در شهر شیراز به بهره برداری رسید یا ساخت آنها آغاز شد که آغاز عملیات اجرایی ساخت ایستگاههای فاز یک خط ۴ متروی شیراز و دوچرخه سواری ۳۲ کیلومتری زیبا شهر به رکن آباد از مهمترین این طرحها بود.