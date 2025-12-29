پخش زنده
مدیرکل صداوسیمای مازندران گفت: رسانه استانی آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاه مازندران، برنامههای هفتگی با موضوع مسائل کلان استان تولید و پخش کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ داود سیروس در نشست با دانشگاهیان دانشگاه مازندران با تأکید بر اهمیت درک متقابل در همکاری میان رسانه ملی و دانشگاه گفت: صداوسیما آمادگی دارد ظرفیت لازم را حتی بهصورت تولید هفتگی در اختیار دانشگاه قرار دهد تا موضوعات اولویتدار استان از جمله گردشگری، شهرسازی، اقتصاد و سایر حوزهها در قالب برنامههای تلویزیونی مطرح و بررسی شود.
وی با اشاره به سند تحول سازمان صداوسیما افزود: بر اساس این سند، برشهای استانی تدوین شده و در آنها مسائل کلان، ظرفیتها و قابلیتهای هر استان پیشبینی شده است. دستورالعملهای اجرایی این سند در حوزه پژوهش و برنامهریزی تدوین و ابلاغ شده و شش اولویت اصلی تعیین شده که بخش قابل توجهی از مسائل استان را پوشش میدهد.
مدیرکل صداوسیمای مازندران با بیان اینکه طراحی برنامهها بر اساس این اولویتها در حال انجام است، گفت: اگر دانشگاه بتواند در غنای محتوایی این برنامهها نقشآفرینی کند و ما را یاری دهد، از این همکاری استقبال میکنیم.
سیروس در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت رسانه ملی از برنامههای دانشگاهی اشاره کرد و گفت: نشستهای اساتید با موضوعات شهری و تولیدات دانشجویی مرتبط با مسائل اولویتدار استان، در صورت انطباق با ضوابط سازمان، هیچ منعی برای پخش ندارند و ما به استفاده از توان داخلی افتخار میکنیم.
وی همچنین تشکل «ایران بانو» را رویدادی ارزشمند دانست و افزود: مایل هستیم اطلاعات دقیقتری از این رویداد دریافت کنیم تا اقدامات لازم برای معرفی آن از طریق رسانه انجام شود.
مدیرکل صداوسیمای مازندران با اشاره به برنامه «ایران جان» در رسانه ملی گفت: در این برنامه هر هفته یک استان معرفی میشود و ظرفیتهای سرمایهگذاری اقتصادی و گردشگری به همراه مسائل و چالشها با حضور مسئولان و اساتید دانشگاه بررسی میشود. در همین راستا پیشنهاد دادهایم که در سال آینده یک هفته به استان مازندران اختصاص یابد.
وی افزود: همچنین طرح داخلی با عنوان «مازندران جان» در دستور کار قرار دارد که بر اساس آن، هر هفته دو روز به معرفی و بررسی ظرفیتها و مسائل یک شهرستان استان اختصاص خواهد یافت.
سیروس در پایان با اشاره به پوشش رسانهای پایاننامهها، پژوهشها و جلسات دفاع دکتری دانشگاهها گفت: موضوعاتی که در چارچوب سیاستهای کلی کشور قرار داشته باشند، حتی قابلیت پخش ملی نیز دارند و این امر میتواند ظرفیتهای علمی دانشگاه را به خوبی به نمایش بگذارد.