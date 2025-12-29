پخش زنده
دومین رویداد ملی هوش مصنوعی به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، شناسایی و حمایت از محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه فناوریهای نوین هدف اصلی برگزاری این رویداد دو روزه بود.
در این رویداد بیش از ۳۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور در قالب نشستهای تخصصی و نمایشگاه آخرین دستاوردهای خود را در حوزه هوش مصنوعی ارائه کردند.
همچنین در این رویداد جمعی از فعالان حوزه هوش مصنوعی، دانشگاهیان، مدیران و علاقهمندان فناوری درباره آینده این حوزه راهبردی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
فناوریهای آب و امنیت غذایی، فناوریهای حوزه انرژی، امنیت سایبری، بازی سازی، پویا نمایی و تولید محتوا، حوزه معدن و صنایع معدنی، فناوریهای زیستی و حوزه سالمندی و فناوریهای سلامت از جمله محورهای این رویداد بود.
در پایان این رویداد با نظر کمیته داوران طرحهای برتر از ظرفیتهای جذب سرمایه و سرمایه گذاری و ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات و جایزه بهرهمند شدند.