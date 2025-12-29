به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار این هفته تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی و تیم شکست ناپذیر این رقابت‌ها در سالن گهرروش میزبان صنعتگران امید است تا برای کسب دهمین برد متوالی تلاش کند. از طرف دیگر هم تیم جوان صنعتگران امید که در هفته نهم با شکست پیکان یکی از مدعیان قهرمانی این فصل، شگفتی سازی کرد و با روحیه مضاعف برای ادامه روند خود در خانه حریف به جنگ صدرنشین این رقابت‌ها خواهد رفت.

سیرجان در حال حاضر با ۹ برد و ۲۵ امتیاز در صدر جدول است و صنعتگران با ۵ برد و ۱۶ امتیاز، رتبه پنجم جدول را به خود اختصاص داده است. دو تیم در هفته نهم موفق به شکست حریفان خود شدند و با انگیزه مضاعف به میدان می‌روند.

میزبانی چهار تیم صدر جدول رده بندی از نکات قابل توجه این هفته از لیگ برتر والیبال مردان است که بر این اساس شهداب یزد با ۸ برد و ۲۵ امتیاز که در رتبه دوم جدول قرار دارد، مقابل تیم سایپا تهران صف آرایی خواهد کرد که با توجه به امتیاز میزبانی انگیزه زیادی برای پیروزی و ماندن در کورس رقابت‌ها برای تصاحب دوباره صدر جدول دارد. شاگردان مهدی مهدوی که در هفته گذشته مقابل تیم شهرداری ارومیه به پیروزی رسیدند، برای پیروزی مقابل شاگردان رضا صفایی که چیزی برای ازد دست دادن ندارند و با تمام وجود به میدان می‌روند، کار آسانی نخواهند داشت.

شصت و پنجمین مسابقه این فصل لیگ برتر مردان به میزبانی چادر ملو در سالن شهید سلیمانی اردکان برگزار خواهد شد و طبیعت اسلامشهر میهمان اردکانی‌ها است. چادر ملو در هفته نهم موفق به شکست سه بر دو سایپا در ورامین شد و طبیعت در پنجمین رویارویی با فولاد سیرجان نخستین شکست خود برابر این تیم را تجربه کرد. جدال این دو تیم یکی از جذاب‌ترین و حساس‌ترین مسابقات این هفته خواهند بود، چرا که هر دو تیم این دیدار را فرصت مناسبی برای ارتقای جایگاه خود می‌دانند.

پیکان تهران که در حال حاضر با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه هفتم جدول قرار دارد و در هفته نهم مغلوب صنعتگران شد، این هفته در سالن زنده یاد محمدرضا یزدانی خرم میزبان پاس گرگان است. شاگردان محمدرضا تندروان برای خروج از بحران شکست بازی مقابل صنعتگران محکوم به پیروزی در این دیدار هستند، اما تیم جوان پاس حریفی از پیش باخته برای حریفان نیست و در طول لیگ نشان داده، می‌تواند مقابل تیم‌های قدرتمند شگفتی ساز شود.

یکی از جذاب‌ترین دیدار‌های این هفته، تقابل دو تیمی است که به عنوان مهد والیبال ایران شناخته می‌شوند. تقابل شهرداری ارومیه یکی دیگر از تیم‌های حاضر در بالای جدول در سالن غدیر مقابل استقلال گنبد به دلیل پخش مستقیم از شبکه ورزش سیما از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز خواهد شد. ارومیه با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه ششم است و هیچ چیز جز پیروزی هواداران این تیم را راضی نخواهد کرد و استقلال با توجه به شکست برابر مس در هفته نهم، برای فرار از قعر جدول محکوم به پیروزی در این دیدار است.

تیم فولاد مبارکه سپاهان دیگر تیم بالای جدول این هفته در بازی خارج از خانه و در تهران به مصاف رازین پلیمر می‌رود، دیداری که به دلیل پخش تلویزیونی از ساعت ۱۸ در خانه والیبال پایتخت آغاز خواهد شد. حضور رازین برای نخستین بار در لیگ برتر و همچنین بازگشت ارتش زرد به کوران مسابقات لیگ برتر پس از سه سال دوری، از جذابیت‌های این دیدار خواهد بود، جدالی که سال گذشته در فینال لیگ دسته یک برگزار شد و رازین موفق به شکست سپاهان شد.

این در حالیست که سپاهانی‌ها با ترکیبی متفاوت به لیگ برتر آمده‌اند ولی رازین پلیمر با حفظ شاکله اصلی خود در لیگ دسته یک پا به میدان حرفه‌ای‌ها گذاشته است. نماینده اصفهان در حال حاضر با ۷ برد و ۲۱ امتیاز جایگاه سوم جدول را به خود اختصاص داده است و رازین پلیمر تهران با دو برد و هفت امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارد.

شاگردان رحمان محمدی راد در آخرین دیدار هفته دهم لیگ برتر مردان در سالن امام خمینی (ره) شهر نور میزبان مس رفسنجان هستند. مهرگان در حال حاضر با سه برد و ۹ امتیاز رتبه دهم جدول را در اختیار دارد و مسی‌ها نیز با دو برد و پنج امتیاز در جایگاه سیزدهم هستند. بنابر این نقطه مشترک دو تیم دو پیروزی و تلاش برای ثبت سومین برد است که فاتح این دیدار رتبه بهتر جدول را نیز از آن خود خواهد کرد.

برنامه کامل دیدار‌های هفته دهم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۵:۳۰

شهرداری ارومیه – استقلال گنبد

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – صنعتگران امید

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – طبیعت اسلامشهر

تهران، سالن زنده یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – پاس گرگان

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – سایپا تهران

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – مس رفسنجان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸

رازین پلمیر تهران – فولاد مبارکه سپاهان