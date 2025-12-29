استاندار خوزستان در خصوص پیگیری مشکلات صنف کادر بهداشت و درمان استان گفت: با دسته‌بندی مطالبات در سه سطح استانی، ملی و قانونی کارگروهی برای پیگیری فوری مشکلات این صنف از تمامی کانال‌های ممکن از جمله مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمدرضا موالی‌زاده بیان کرد: هدف از این نشست، دسته‌بندی دقیق مسائل و مشخص شدن خواسته‌های این صنف برای پیگیری‌های آتی است.

وی افزود: خواسته‌های شما به تفکیک دسته و رده شغلی تنظیم و در یک صورت‌جلسه منعکس می‌شود تا راهکار هر بخش مشخص شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: کار‌هایی که دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند برای حل مشکلات این صنف انجام دهند، در این جلسه مصوب شود.

موالی‌زاده ادامه داد: همچنین پیگیری مطالبات با سازمان‌های بیمه‌گذار اصلی از جمله بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها است که باید مشخص شود این مطالبات چگونه و در چه بازه زمانی پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: بحث مسئولیت‌های اجتماعی نیز به‌طور ویژه توسط استانداری دنبال می‌شود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: مسائلی مانند اضافه نشدن برخی مشاغل به فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور یا درخواست امتیازات ویژه برای نگهداشت نیروی انسانی در خوزستان از طریق مذاکره با وزیر بهداشت، سازمان برنامه و بودجه کشور، ارسال نامه به رئیس‌جمهور و هیأت دولت پیگیری خواهد شد.

موالی‌زاده با تأکید بر استفاده از فرصت فصل بودجه‌ریزی گفت: آنچه که می‌توان از کمیسیون تلفیق مجلس انتظار داشت، ظرف ۲ روز آینده به سرعت منعکس شود تا شاید از این طریق امکان تحقق برخی خواسته‌ها فراهم شود.

استاندار خوزستان خطاب به نمایندگان صنفی کادر بهداشت و درمان گفت: ما تلاش خواهیم کرد شرایط شما بهبود پیدا کند و در نشست‌های بعدی گزارش اقدامات انجام‌شده را ارائه دهیم تا سطحی از رضایتمندی ایجاد شود.