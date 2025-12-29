شهادت مرزبان کهگیلویه‌ و بویراحمدی در کردستان حین ماموریت

مرزبان کهگیلویه و بویراحمدی حین انجام مأموریت پایش و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان، گرفتار برف و بوران شد.