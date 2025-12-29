فوت مرزبان کهگیلویه و بویراحمدی در کردستان حین ماموریت
مرزبان کهگیلویه و بویراحمدی در حین انجام مأموریت پایش و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان، گرفتار برف و بوران شد و فوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ستوانیکم رحیم مجیدی مهر (پیل افکن)، مرزبان غیور بر اثر سرما و کولاک شدید در مناطق مرزی در حین انجام مأموریت پایش و حفاظت از نوار مرزی شهرستان بانه در استان کردستان گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این مرزبان فداکار اهل منطقه لوداب در استان کهگیلویه و بویراحمد بود که برای حفظ امنیت مرزهای میهن جانفشانی میکرد.