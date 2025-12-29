به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرز مهاباد؛ مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: با همکاری عوامل راهداری در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۰۱ نفر از مسافران در راه‌مانده اسکان اضطراری داده شد.

ارسلان شکری، با تأکید بر اینکه با قطع بارش‌ها شاهد تردد روان در محور‌های استان هستیم، افزود: درحال حاضر نیرو‌های راهداری با آمادگی کامل درجاده‌های شریانی و غیر شریانی استان برای امدادرسانی و برف‌روبی مسیر‌ها حضور دارند.

شکری، با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده در این مدت تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۷ راهدار استان با استفاده از ۲۱۹ دستگاه ماشین‌آلات و سه هزار و ۱۶۵ تن شن و ماسه، عملیات برف‌روبی پنج هزار و ۴۴۳ کیلومتر از محور‌های اصلی و فرعی استان را انجام دادند.

وی، همچنین از بازگشایی راه ۵۳۸ روستا در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، یکهزار و ۵۵ محور روستایی به طول یکهزار و ۹۷۸ کیلومتر برف‌روبی شده و تردد در این محور‌ها برقرار است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، با اشاره به وجود یخبندان بدلیل بردوت هوا در محور‌ها، از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی، به‌ویژه زنجیرچرخ، را همراه داشته باشند.