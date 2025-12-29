سرپرست هیات مرکزی گزینش گفت: رعایت سه اصل قانون مداری، رعایت حق الناس و شایسته سالاری از مبنای کار در گزینش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر حمزه پیروزرام؛ در گردهمایی مدیران هسته‌های گزینش آموزش و پرورش سراسر کشور با قدردانی از زحمات گزینشگران در مجموعه آموزش و پرورش کشور، افزود: طی یک سال گذشته بیش از ۲۵۳ هزار پرونده بررسی و اعلام نتیجه شده است.

سرپرست هیات مرکزی گزینش بررسی و اعلام نتیجه این حجم پرونده در طی یک سال را اقدامی جهادی توصیف و افزود: تعیین تکلیف این حجم پرونده در گزینش آموزش و پرورش در مقایسه با گزینش سایر دستگاه‌های اجرایی، بی‌نظیر است.

وی در ادامه مدیران هسته‌های گزینش و جامعه گزینشگران آموزش و پرورش را به تقویت ارتباط مستمر با خداوند متعال توصیه و توکل و صبر در این مسیر سخت را لازمه حسن انجام کار در گزینش عنوان کرد.

سرپرست هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش، هم افزایی، وحدت رویه و تبیین ضوابط و مقررات گزینش در جهت نیل به اهداف تعیین شده را از اهداف برگزاری این گردهمایی سالانه عنوان کرد.