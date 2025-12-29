به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با تاکید بر ضرورت ارتقاء سیستم‌های پایشی، مدیریت اصولی منابع و افزایش تاب‌آوری شهر‌ها در برابر پیامد‌های گرد و غبار و آلودگی هوا، به اهمیت نصب دستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در استان اشاره کرد و افزود: سراسر گیلان و شهر رشت به صورت منطقه‌ای به تعداد بیشتری دستگاه سنجش اندازه‌گیری ذرات نیاز دارد.

فرهاد حسینی طایفه افزود: هم‌اکنون دستگاه‌های سنجش اندازه گیری ذرات در شهر‌های رشت و رودبار فعال است و یک دستگاه پرتابل اندازه گیری نیز برای رشت خریداری شده است تا مورد استفاده قرار گیرد، اما گیلان به تعداد بیشتری از این دستگاه‌ها نیاز دارد.

وی در ادامه به وضعیت کیفی هوای استان و کاهش محسوس کیفیت آن در سال‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: مطابق دستورالعمل‌های جهانی باید دسترسی به داده‌های دقیق و کیفی از طریق استقرار ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا وجود داشته باشد.

حسینی طایفه اضافه کرد: نصب دستگاه‌های بیشتر می‌تواند کیفیت هوا را به صورت منطقه‌ای مورد پایش قرار دهد و نتایج این اندازه گیری را مانند شهر تهران در تلویزیون‌های شهری، نمایش داد.

وی ادامه داد: این امر بخشی از مشکلات و آسیب‌های روانی اخبار مربوط به آلودگی هوا را کاهش داده و مردم از میزان آلودگی هوا و نوع این آلودگی (گاز‌ها و یا ذرات گرد و غبار) آگاه خواهند شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان ادامه داد: محیط زیست با استفاده از این داده‌ها می‌تواند درخصوص کاهش آلودگی تصمیم گیری کرده و منابع آلاینده را مدیریت کند، همچنین این سازمان متولی کارگروه اضطرار آلودگی هواست و در صورت افزایش سطح آلودگی‌ها با تشکیل جلسه اضطراری از طریق این کارگروه تصمیم گیری خواهد کرد.

وی یادآوری کرد: اگر نوع آلودگی‌ها در نمایشگر‌های شهری شهرستان‌های مختلف استان برای همه قابل دسترس باشد، درخواست مردم برای حل این مشکل افزایش می‌یابد، چون این موارد را نمی‌توان پنهان یا دستکاری کرد.

حسینی طایفه با اشاره به ماه‌های گردشگرپذیر استان گفت: در این اوقات به دلیل افزایش تعداد خودرو‌ها در استان، آلودگی هوا نیز افزایش می‌یابد.

وی پیشنهاد کرد: اگر گیلان میزبان میلیون‌ها مسافر و صد‌ها هزار خودرو در پیک مسافر است باید جایگاه‌های سوخت استان نیز از بنزین باکیفیت برخوردار شوند.