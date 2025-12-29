پخش زنده
با ریزش هوای سرد افت دما در نقاط مختلف آذربایجان غربی بین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با ورود سامانه ناپایدار و قوی با منشأ شرق اروپا شاهد بارش برفوباران و وزش باد گاهی شدید در نیمه جنوبی و تا حدودی مرکز استان بودیم، با تقویت چرخش و حرکت هوا، بر گستره و شدت بارشها در استان افزوده شد.
محمد قربانپورافزود: روز دوشنبه ۸ دیماه این سامانه قدری تضعیف میشود و ابرناکی آسمان و شدت بارشها کاهش مییابد، اما از اواخر وقت مجدداً تقویت خواهد شد و تا اوایل وقت سهشنبه ۹ دی شاهد بارشهای متناوب عمدتاً برف در استان خواهیم بود.
وی در خصوص تغییرات دمایی گفت: از نظر دمایی، بانفوذ زبانه پرفشار از عرضهای بالا و ریزش هوای سرد به منطقه، از روز یکشنبه افت محسوس دما در سطح استان آغازشده است و تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت، میزان این افت دما در نقاط مختلف استان بین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.