به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: برداشت سیر سبز از سطح ۱۵۰ هکتار از مزارع شهرستان بیضا آغاز شده است و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد.

صدیقه مویدی بیان کرد: میانگین برداشت این محصول در هر هکتار ۳۲ تن است و پیش بینی می‌شود سیر سبز به میزان ۴ هزار و ۸۰۰ تن از مزارع این شهرستان برداشت شود.

وی ادامه داد: سیرسبز تولیدی علاوه بر مصرف داخلی به استان‌های تهران، یزد، بوشهر و بندرعباس صادر می‌شود.

مویدی با بیان اینکه سیرسبز یکی از مهمترین دارو‌های گیاهی پرکاربرد محسوب می‌شود که مصرف غذایی بالایی دارد، اضافه کرد: کشت ارقام محلی این محصول علاوه بر تطابق با شرایط آب و هوایی شهرستان بیضا، از کیفیت مطلوب عطر و طعم تند و بازار پسندی برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: با توجه به برداشت دستی این محصول پرخاصیت برای ۵۵۰ نفر از روستائیان این منطقه اشتغال زایی فصلی ایجاد شده است.