دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان با برگزاری نخستین جلسه تمرینی صبحگاهی و تمرکز بر بازتوانی بازیکنان، از امروز در مرکز ملی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین تمرین تیم ملی فوتبال بانوان صبح امروز در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار شد. این تمرین زیر نظر مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی برگزار شد.
با توجه به حضور ملیپوشان در مسابقات لیگ و فاصله کوتاه میان بازیها و آغاز اردو، تمرین نوبت صبح با رویکرد بازتوانی و بازگشت تدریجی بازیکنان به شرایط تمرینی طراحی شده بود. بازیکنان در ابتدای تمرین، حرکات کششی و نرمشی را برگزار کردند و سپس در قالب تمرینات کار با توپ، وارد بخشهای سبکتر تمرین شدند.
در ادامه، ملیپوشان به دو گروه تقسیم شدند و تمرینات متناسب با برنامه کادر فنی را پشت سر گذاشتند تا ضمن کاهش فشار مسابقات اخیر، آمادگی جسمانی خود را بازیابی کنند. کادر فنی در این جلسه، شرایط بدنی بازیکنان را بهدقت زیر نظر داشت و تمرینات با نظم و تمرکز بالایی دنبال شد.
ملیپوشان تیم ملی فوتبال بانوان قرار است در نوبت بعدازظهر نیز از ساعت ۱۵ تمرینات تاکتیکی خود را برگزار کنند تا برنامههای فنی و تیمی مدنظر کادر فنی بهصورت مرحلهای در اردو پیگیری شود.