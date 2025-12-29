جانشین انتظامی مازندران از کشف ۲۴ دستگاه تجهیزات فنی و متعلقات بیت کویین به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان گلوگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ صمد کلاگر گفت: مأموران انتظامی در پی دریافت گزارشی مبنی بر استفاده غیرمجاز از جریان برق و بهره‌برداری غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در شهرستان گلوگاه، بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال که در آن از دستگاه‌های قاچاق بیت‌کوین استفاده می‌شد، شناسایی شد و مأموران در بازرسی از محل موفق شدند ۲۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به همراه مقادیر قابل توجهی تجهیزات و متعلقات مربوط به راه‌اندازی این دستگاه‌ها را کشف کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مازندران ادامه داد: در این عملیات، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ کلاگر با اشاره به برآورد کارشناسان، ارزش تجهیزات کشف‌شده را بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال و استفاده غیرقانونی از برق، مراتب را از طریق تماس با پلیس گزارش دهند.