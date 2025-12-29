فرمانده مرزبانی خوزستان با فرمانده منطقه سوم مرزبانی کشور عراق با هدف تحکیم حسن همجواری، تعمیق روابط برادرانه و تقویت همکاری‌های امنیتی دوجانبه، در خاک این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار رسمی در فضایی صمیمی، برادرانه و مبتنی بر احترام متقابل برگزار و طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت امنیتی مرز‌های مشترک، بر ضرورت ارتقای سطح هماهنگی‌های میدانی، تبادل اطلاعات و استمرار تعاملات مشترک تأکید کردند.

سردار حجت سفید پوست فرمانده مرزبانی خوزستان در ابتدای این دیدار، با قدردانی صریح از حسن میزبانی، مهمان‌نوازی شایسته و برخورد حرفه‌ای فرماندهی مرزبانی منطقه سوم عراق با هیأت ایرانی، این رویکرد را نشانه‌ای روشن از عمق روابط، اعتماد متقابل و پیوند برادرانه میان دو کشور دانست.

این مقام ارشد مرزبانی استان خوزستان در ادامه با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دو ملت اظهار کرد: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق فراتر از مناسبات رسمی و اداری بوده و ریشه در پیوند‌های عمیق مردمی دارد که همین قرابت، مسئولیت مشترک دو کشور را در حفظ امنیت و ثبات منطقه دوچندان می‌کند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با تأکید بر پیوستگی امنیتی دو کشور تصریح کرد: امنیت کشور عراق را امنیت کشور خود می‌دانیم و این امنیت به صورت مستقیم به یکدیگر وابسته و غیرقابل تفکیک است و هرگونه ناامنی در مرز‌های مشترک، تهدیدی برای هر دو ملت محسوب می‌شود؛ تنها از مسیر همکاری صادقانه و مستمر می‌توان با آن مقابله کرد.

سردار سفیدپوست افزود: مرزبانان ایران و عراق در خط مقدم تأمین امنیت پایدار قرار دارند و هماهنگی نزدیک میان این نیروها، نقش مهمی در پیشگیری از تهدیدات، مقابله با تردد‌های غیرمجاز، قاچاق و تحرکات مخرب ایفا می‌کند.

وی از دولت و مرزبانان عراق به دلیل برخورد شایسته، مسئولانه و مناسب با زائران عتبات عالیات تقدیر و تشکر کرد و گفت: این رفتار حرفه‌ای و همراه با کرامت، جلوه‌ای روشن از روحیه خدمت، برادری و احترام به زائران اهل بیت (ع) است که نقش مهمی در تسهیل تردد زوار و تقویت پیوند‌های مردمی دو کشور دارد.

سردار سفیدپوست در بخش دیگری از سخنان خود، از دولت، نیرو‌های مسلح و مردم عراق به دلیل همراهی، همدلی و حمایت ارزشمند در جریان جنگ ۱۲ روزه قدردانی و این همبستگی را نشانه‌ای روشن از درک متقابل، هم‌سرنوشتی و عمق روابط راهبردی دو ملت توصیف کرد.

مقام ارشد مرزبانی خوزستان تأکید کرد: این همراهی صادقانه نشان داد که ملت‌های ایران و عراق در بزنگاه‌های حساس در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این انسجام، پشتوانه‌ای محکم برای امنیت پایدار و آرامش منطقه است.

در ادامه سرلشکر عبدالساده نیروز یاسین فرمانده منطقه سوم مرزبانی عراق نیز با استقبال رسمی از هیأت ایرانی، روابط دو کشور را راهبردی و مبتنی بر برادری توصیف کرد و گفت: امنیت مرز‌های ایران و عراق مکمل یکدیگر بوده و هرگونه تقویت همکاری‌های مرزی، به شکل مستقیم به ثبات، آرامش و امنیت هر دو کشور منجر می‌شود.

فرمانده منطقه سوم مرزبانی جمهوری عراق، افزود: مرزبانی عراق آمادگی کامل دارد با تداوم تعاملات، تبادل تجربیات و هماهنگی‌های عملیاتی، همکاری‌های دوجانبه را در بالاترین سطح حفظ و تقویت کند.

در این دیدار، توافقنامه‌ای در هشت بند با محوریت ارتقای همکاری‌های مرزی، افزایش هماهنگی‌های امنیتی و توسعه تعاملات دوجانبه به تصویب و به امضای فرمانده مرزبانی استان خوزستان و فرمانده منطقه سوم مرزبانی عراق رسید و این دیدار با بدرقه رسمی و شایسته هیأت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از سوی طرف عراقی پایان یافت.