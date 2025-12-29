به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «حمیدرضا عجمی» با تأکید بر نقش تولید در بالادست و توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در تکمیل زنجیره ارزش گفت: برآیند اجرای مدل‌های نوین مدیریت بین‌المللی، انجام سرمایه‌گذاری هدفمند، صحیح و اثربخش است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی کشور برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده به حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.