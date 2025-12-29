رئیس تعزیرات حکومتی بروجرد گفت: ۲ انبار احتکاری روغن به میزان ۱۵ تن در بروجرد با همکاری سازمان اطلاعات سپاه کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امین خادمی امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار در فرمانداری بروجرد، اظهار کرد: ۲ انبار احتکاری روغن به میزان ۱۵ تن در بروجرد با همکاری سازمان اطلاعات سپاه کشف و ضبط شد.
وی افزود: انبارهای مذکور پلمب و پس از سیر مراحل قانونی نسبت توزیع آنان اقدام خواهد شد.رئیس تعزیرات حکومتی بروجرد گفت: هم اکنون وضعیت روغن در شهرستان بروجرد مناسب است و کمبودی وجود ندارد.
خادمی گفت: بهزودی نشانی فروشگاههای سطح شهرستان بروجرد که روغن توزیع خواهند کرد اعلام خواهد شد.