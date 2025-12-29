پخش زنده
در آستانه برگزاری اعتکاف، گردهمایی روحانیان و طلاب حوزههای علمیه بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسئول حوزههای علمیه شهرستان بیرجند در گردهمایی روحانیان و طلاب حوزههای علمیه بیرجند گفت: تاکنون ۸۰ مسجد در شهرستان بیرجند برای برگزاری مراسم اعتکاف اعلام آمادگی کردند که در حال افزایش است.
حجت الاسلام خسروی افزود: در مراسم اعتکاف امسال ۱۵۰ نفر از خواهران طلبه و روحانی و ۲۰۰ نفر از برادران به عنوان مبلغ حضور دارند.
وی گفت: علاوه بر این ۳۵۰ نفر خواهر و برادر روحانی و طلبه نیز به عنوان مبلغ در این مراسم حضور مییابند.
مسئول حوزههای علمیه شهرستان بیرجند افزود: تعداد دانش آموزان ثبت نام شده برای شرکت در مراسم اعتکاف امسال چشمگیر بوده است به طوری که ۱۲ مسجد امسال برای دانش آموزان پیش بینی شده است و پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۰ هزار نفر معتکف در این مراسم شرکت کنند.