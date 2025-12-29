پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه مازندران: رسانه ملی را پل ارتباطی بین دانشگاه وجامعه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دانشگاه مازندران در نشست دانشگاهیان با مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران گفت: برقراری ارتباط بین دانشگاه و رسانه میتواند در توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان موثر باشد.
ابراهیم صالحی عمران افزود: در این زمینه، تفاهمنامههایی بین دانشگاه و مرکز صدا و سیمای مازندران، برای برقراری ارتباط بهتر و برطرف شدن چالشهای جامعه منعقد شده است.
وی گفت: رسانه یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار در جامعه است و دانشگاه مازندران نیز بهعنوان دانشگاه مادر در استان میباشد.که این دو نهاد، به یکدیگر نیاز دارند.
رئیس دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: در این زمینه، هر چقد موانع حضور جامعه را در دانشگاه برداریم، قطعا کارکرد و عملکردمان بهتر خواهد شد.
صالحی افزود: ارتباط بین علم و رسانه میتواند در تولید محتوای علمی و عمومیکردن بحثهای تخصصی دانشگاهی، بسیار موثر باشد.
نماینده وزیر علوم در مازندران با بیان اینکه رسانه ملی، دانشگاه را به مردم وصل میکند افزود: ما زبان انتشار عمومی را نمیدانیم، اما از طریق رسانه میتوانیم مباحث علمی را به زبان عمومی تبدیل کنیم.