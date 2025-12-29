پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی گیلان از انتشار مجدد تصویر قاتل فراری یک پرونده قتل در شهرستان رشت به منظور شناسایی و دستگیری وی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در ۳۰ شهریورماه سال ۱۴۰۳ در روستای حاجیبکنده از توابع بخش خشکبیجار شهرستان رشت، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: علیرغم اقدامات گسترده اطلاعاتی و پلیسی، متهم این پرونده تاکنون دستگیر نشده و برابر دستور مقام قضائی، تصویر قاتل فراری بهمنظور شناسایی و دستگیری مجدد منتشر میشود.
رئیس پلیس آگاهی استان با تأکید بر اهمیت همکاری مردمی در کشف جرائم گفت: از شهروندان خواست در صورت شناسایی متهم یا اطلاع از مخفیگاه وی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا مراجعه به نزدیکترین واحد انتظامی اطلاع دهند.