نشست قائممقام شورای حل اختلاف تهران با مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا برای بهرهگیری از ظرفیت صنایع کشور در حمایت از امور زندانها برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار شمسالدین جلیلی پیران، قائممقام شورای حل اختلاف استان تهران، با سعید عبداللهینژاد، مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی سینا وابسته به بنیاد مستضعفین، بر استفاده از توان مجموعههای تولیدی برای انجام مسئولیتهای اجتماعی و کمک به حل مسائل مرتبط با زندانها تأکید شد.
در این نشست، دو طرف با اشاره به نقش مهم مجموعههای تولیدی کشور در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، درباره راهکارهای همکاری مشترک برای کمک به مسائل مرتبط با زندانها و حمایت از جامعه هدف به تبادل نظر پرداختند.
جلیلی پیران با اشاره به ظرفیتهای گسترده صنعتی و اقتصادی هلدینگ سینا، نقش این مجموعه را در اجرای مسئولیت اجتماعی مؤثر دانست و افزود: استفاده از توان صنایع میتواند در کاهش مشکلات زندانیان، خانوادههای آنان و همچنین کمک به بازگشت افراد موثر باشد.