فرماندار پیرانشهر در بازدیدی شبانه از محور‌های مواصلاتی، نحوه خدمات‌رسانی نیرو‌های هلال‌احمر و راهداری به مسافران در راه‌مانده را ارزیابی کرد.

بازدید شبانه فرماندار پیرانشهر از محور‌های مواصلاتی و خدمات‌رسانی به مسافران در راه‌مانده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خسروپور" فرماندار پیرانشهر در بازدید شبانه از نحوه خدمات‌رسانی نیرو‌های هلال‌احمر و راهداری به مسافران در راه‌مانده، از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل زحمت‌کش این دو مجموعه تقدیر کرد.

وی همچنین با همراهی مدیرکل گمرک، رئیس راهداری، رئیس جمعیت هلال‌احمر و مدیر پایانه از محور‌های مواصلاتی و مرز تمرچین بازدید کرد.

در این بازدید، ضمن ارزیابی عملکرد مجموعه راهداری و پایانه، از تلاش‌های آنان تقدیر به عمل آمد.

همچنین دستور داده شد به‌منظور رفاه مسافران در راه‌مانده، مکان استراحت و وسایل گرمایشی برای ۱۰۰ نفر در مرز تمرچین مهیا شود.

با توجه به شرایط بسیار نامساعد جوی، مقرر شد محور پیرانشهر–تمرچین تا صبح روز دوشنبه مسدود باشد.