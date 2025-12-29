پخش زنده
فرماندار پیرانشهر در بازدیدی شبانه از محورهای مواصلاتی، نحوه خدماترسانی نیروهای هلالاحمر و راهداری به مسافران در راهمانده را ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خسروپور" فرماندار پیرانشهر در بازدید شبانه از نحوه خدماترسانی نیروهای هلالاحمر و راهداری به مسافران در راهمانده، از زحمات و تلاشهای شبانهروزی پرسنل زحمتکش این دو مجموعه تقدیر کرد.
وی همچنین با همراهی مدیرکل گمرک، رئیس راهداری، رئیس جمعیت هلالاحمر و مدیر پایانه از محورهای مواصلاتی و مرز تمرچین بازدید کرد.
در این بازدید، ضمن ارزیابی عملکرد مجموعه راهداری و پایانه، از تلاشهای آنان تقدیر به عمل آمد.
همچنین دستور داده شد بهمنظور رفاه مسافران در راهمانده، مکان استراحت و وسایل گرمایشی برای ۱۰۰ نفر در مرز تمرچین مهیا شود.
با توجه به شرایط بسیار نامساعد جوی، مقرر شد محور پیرانشهر–تمرچین تا صبح روز دوشنبه مسدود باشد.