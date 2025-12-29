به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز در دیدار طالع ظهرابوف سرکنسول جدید جمهوری آذربایجان در تبریز با وی گفت: پروژه آق بند ـ کلاله و همچنین کلاله ـ جلفا از پروژه‌های بسیار مهم برای هر ۲ کشور است و مسیر جاده‌ای کلاله ـ جلفا می‌تواند مسیری مطمئن و اطمینان بخش برای ارتباطات دوجانبه باشد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان به ویژه در حوزه اقتصادی گفت: اراده جدی بر توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری میان ۲ کشور وجود دارد و این روابط باید بیش از گذشته مستحکم شود.

سرمست ادامه داد: بر اساس اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران استان‌های مرزی، پیگیری مسائل و طرحهای مرتبط با استان‌های مرزی به طور مستقیم بر عهده استانداران گذاشته شده است و بر اساس آن عمل خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه چهار استان ایران با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارند افزود: جایگاه تبریز در این میان مهم است و محوریت آن در شمال غرب کشور، دلیل روشنی برای اهمیت استقرار کنسولگری جمهوری آذربایجان در این شهر است.

وی با اشاره به برقراری پرواز تبریز – باکو گفت: یکی از مطالبات اصلی ما در دیدار با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، راه‌اندازی این پرواز بود که امروز برقرار شده و در حال توسعه است؛ همچنین امیدواریم در ادامه، مسیر‌های زمینی نیز بازگشایی شده و تردد‌های زمینی میان ۲ کشور از سر گرفته شود.

سرمست با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی حوزه‌های همکاری گفت: مسائل تجاری و اقتصادی در توسعه همکاری‌های دوجانبه، در صدر اهمیت قرار دارند و تقویت روابط اقتصادی، به طور طبیعی به تنظیم و تعمیق دیگر حوزه‌ها نیز منجر خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این استان اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز از توانمندی‌های بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاران توانمندی در استان حضور دارند؛ همچنین منطقه آزاد ارس ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک فراهم کرده است.

طالع بالاشیرین اوغلو ظهرابوف سرکنسول جدید جمهوری آذربایجان در تبریز نیز با بیان اینکه مناسبات ۲ کشور از نظر فرهنگی و تاریخی بسیار نزدیک است گفت: باید زمینه‌های لازم برای گسترش مناسبات اقتصادی فراهم و به فعالان اقتصادی ۲ کشور معرفی شود و ما موضوعات اقتصادی را تا مرحله اجرا پیگیری خواهیم کرد تا در حد گفت‌وگوی صرف باقی نماند.

سرکنسول جمهوری آذربایجان با تأکید بر منافع مشترک ۲ کشور اظهار کرد: گسترش روابط جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران به نفع هر ۲ کشور است. همه چیز از گفت‌و‌گو آغاز می‌شود و ما آمادگی داریم انتظارات شما را به باکو منتقل کرده و پیگیر اجرایی شدن آنها باشیم و بر اساس واقعیت‌های موجود میان ۲ کشور عمل خواهیم کرد.

طرح مرزی کلاله به سمت جلفا با هدف تقویت اتصال آذربایجان به نخجوان به طول ۱۰۷ کیلومتر به عنوان جاده اصلی درجه یک طراحی شد و از ۲ سال پیش با امضای تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال میان وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(صلی الله علیه و آله) وارد فاز اجرایی شد. این محور به همراه پل مرزی و پایانه مشترک تعریف شده و عملیات اجرایی آن با همکاری طرف آذربایجانی ادامه دارد.